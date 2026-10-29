Россияне повредили магистральные сети Днепра — часть города без света

Россияне снова атакуют энергетику, фото: ДТЭК

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Російські загарбники знову атакували енергетику Дніпропетровщини.

Про це сьогодні, 29 жовтня, ввечері повідомила прес-служба ДТЕК.

Пошкоджене обладнання магістральних мереж. Без електропостачання залишилась частина мешканців правого та лівого берегів Дніпра, а також прилеглих до обласного центру районів, — розповіли у компанії.

Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання.

Сьогодні вдень прес-служба Дніпропетровської ОВА повідомляла, що через атаку росіян на Дніпровський район без електрики залишилися понад 25 тис. споживачів у Дніпрі та районі.