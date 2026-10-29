Россияне повредили магистральные сети Днепра — часть города без света

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Россияне снова атакуют энергетику, фото: ДТЭК
Россияне повредили магистральные сети Днепра — часть города без светаhttps://racurs.ua/n217127-rossiyane-povredili-magistralnye-seti-dnepra-chast-goroda-bez-sveta.htmlРакурс
Російські загарбники знову атакували енергетику Дніпропетровщини.
Про це сьогодні, 29 жовтня, ввечері повідомила прес-служба ДТЕК.
Пошкоджене обладнання магістральних мереж. Без електропостачання залишилась частина мешканців правого та лівого берегів Дніпра, а також прилеглих до обласного центру районів, — розповіли у компанії.
Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання.
Сьогодні вдень прес-служба Дніпропетровської ОВА повідомляла, що через атаку росіян на Дніпровський район без електрики залишилися понад 25 тис. споживачів у Дніпрі та районі.