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Последствия российских обстрелов на Днепропетровщине, фото: ДТЭК
Россияне обстреляли админздание угольного предприятия на Днепропетровщине (ФОТО)https://racurs.ua/n216578-rossiyane-obstrelyali-adminzdanie-ugolnogo-predpriyatiya-na-dnepropetrovschine-foto.htmlРакурс
Російські загарбники обстріляли адмінбудівлю вугільного підприємства ДТЕК на Дніпропетровщині.
Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомила прес-служба компанії.
Пожежу оперативно локалізували рятувальники.
За попередніми даними, один працівник отримав осколкові поранення. Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки, — розповіли у ДТЕК.
У ДТЕК наголошують, що РФ системно атакує їхні підприємства:
- від початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії зазнали понад 230 ворожих атак; неодноразово під ударами опиняються і вугільні підприємства ДТЕК на Дніпропетровщині.
- Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі повідомив, що через російську атаку зайнялася адмінбудівля у Павлограді.
Троє людей постраждали через вечірню атаку росіян на Павлоград. Дві жінки та чоловік отримали необхідну медичну допомогу. Від госпіталізації відмовилися, — зазначив він.