Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов на Днепропетровщине, фото: ДТЭК

Россияне обстреляли админздание угольного предприятия на Днепропетровщине (ФОТО)

1 окт 2026, 21:57
999

Російські загарбники обстріляли адмінбудівлю вугільного підприємства ДТЕК на Дніпропетровщині.

Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомила прес-служба компанії.

Пожежу оперативно локалізували рятувальники.

За попередніми даними, один працівник отримав осколкові поранення. Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки, — розповіли у ДТЕК.

У ДТЕК наголошують, що РФ системно атакує їхні підприємства:

  • від початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії зазнали понад 230 ворожих атак; неодноразово під ударами опиняються і вугільні підприємства ДТЕК на Дніпропетровщині.
  • Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі повідомив, що через російську атаку зайнялася адмінбудівля у Павлограді.

Троє людей постраждали через вечірню атаку росіян на Павлоград. Дві жінки та чоловік отримали необхідну медичну допомогу. Від госпіталізації відмовилися, — зазначив він.

Наслідки російського обстрілу на Дніпропетровщині, фото: ДТЕК

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров