Четверо человек погибли в Днепре в результате ночной российской атаки

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Последствия российской атаки в Днепропетровской области, фото: Днепропетровская ОВА
Четверо человек погибли в Днепре в результате ночной российской атакиhttps://racurs.ua/n216366-chetvero-chelovek-pogibli-v-dnepre-v-rezultate-nochnoy-rossiyskoy-ataki.htmlРакурс
У Дніпрі внаслідок нічної російської атаки загинули четверо людей.
Про це сьогодні, 22 вересня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Також постраждали шестеро людей:
- 25-річний чоловік госпіталізований у важкому стані;
- у стані середньої тяжкості до лікарні доправили чоловіків 35, 46 і 47 років та 51-річну жінку;
- 57-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.
Прес служба ДСНС повідомляє, що внаслідок російської атаки у Дніпрі виникли масштабні пожежі у складських приміщеннях, також пошкоджене підприємство.
Крім того:
- у Кривому Розі та Павлограді пошкоджені підприємства;
- на Нікопольщині ворог атакував Марганецьку та Покровську громади.