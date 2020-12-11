Підприємці та працівники отримають по 8 тис. грн. Фото: delo.ua

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Як фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам отримати 8 тис. грн допомоги від держави через карантин, пояснили представники влади.

Оформити допомогу можна буде на єдиному порталі державних послуг «Дія», бета-тестування цієї послуги запускається у вже сьогодні, 11 грудня. А з 14 грудня оновлення з можливістю отримання допомоги буде доступно для всіх користувачів. Щоб оформити її через додаток, треба зайти у розділ «Послуги» і заповнити заяву. Гроші будуть зараховані на особистий гривневий рахунок до 31 грудня 2020 року. Для цього потрібно вказати IBAN свого особистого гривневого рахунку. Про це 1 грудня повідомила партія «Слуга народу» у Telegram.

Зазначається, що ФОПи можуть отримати допомогу від держави за наступних умов:

якщо ЄСВ сплачено не менш ніж за три місяці до 2020 року;

станом на 31 жовтня поточного року основний КВЕД відноситься до тих, які постраждали від карантину;

підприємець здійснює діяльність понад 3 місяці;

якщо особа не є ФОПом і найманим працівником одночасно.

Наймані працівники можуть отримати 8 тис. грн, якщо основний КВЕД відноситься до тих, які постраждали від карантину. Також допомога передбачена, якщо організація нарахувала ЄСВ за третій квартал 2020 року. Також допомогу отримають ті, якщо середня зарплата найманого працівника не перевищує 30 тис. грн на місяць за третій квартал. Крім того, виплатять гроші працівнику, який не працює за сумісництвом в організації.

Нагадаємо, 10 грудня набули чинності закони, які покликані допомогти бізнесу на карантині. Фізичні особи-підприємці в Україні зможуть отримати по 8 тис. грн., а також списувати податкові борги до 3060 грн.