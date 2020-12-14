Праздничный стол на Новый год — сколько придется выложить украинцам

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Праздничный стол на Новый 2021 год украинцы смогут накрыть за 1 тыс. 706 грн, что на 5,3% больше, чем в прошлом году. Стоимость новогоднего стола с деликатесами вырастет еще почти на 500 грн — до 2 тыс. 176 грн.

Такие цифры озвучила пресс-служба Института аграрной экономики.

В среднем по Украине стоимость праздничного стола на 2021 год для украинской семьи из четырех человек вырастет по сравнению со стоимостью новогоднего стола-2020 на 5,3% и составит 1 тыс. 706 грн, — отметил директор Института аграрной экономики, академик НААН Юрий Лупенко.

По его словам, для оценки были взяты новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное.

По расчетам ученых, 3 кг салата «Оливье» традиционной рецептуры обойдется в 159 грн. «Оливье» за год подорожал на 13,8%.

На уровне прошлого года будет стоить салат «Сельдь под шубой» — 1,5 кг которого можно приготовить за 120 грн.

На 10−30% выросли расходы на мясные продукты: 0,5 кг нарезки из сырокопченой колбасы «Салями» будет стоить 89 грн, подбрюшины копченой — 100 грн.

Мясо птицы по состоянию на декабрь 2020 года является самым дешевым среди других видов мяса. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить 95 грн. Всего, стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит почти 400 грн.

Традиционное для украинского стола 0,5 кг филе сельди обойдется в 100 грн, 300 г твердого сыра — 66 грн. Молочные продукты в этом году подорожали на 10−12%.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит, в среднем, свыше 182 грн, а фруктов — 104 грн (2 кг мандаринов стоит 70 грн).

Бутылка шампанского обойдется еще в 100 грн. Безалкогольные напитки «добавят» еще 76,60 грн. Семьям, у которых есть возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 470 грн. Банка красной икры (120 г) будет стоить 250 грн, а 200 г красной рыбы — 220 грн. Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 1 тыс. 916 грн, что на 7,4% больше стоимости новогоднего стола 2020 года.

Расчет стоимости новогоднего стола в 2021 году сделан Национальным научным центром «Институт аграрной экономики» на основе данных Государственной службы статистики Украины, мониторинга розничных цен на городских рынках и в супермаркетах в среднем по регионам на 1 декабря 2020 года.