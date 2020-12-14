«Слуги» продолжают называть коронавирус выдумкой — видео новых откровений

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Коронавирус — выдумка, а вакцины от него не помогают, поскольку их эффективность сомнительна.

Об этом вновь заявили в партии власти «Слуга народа». На этот раз откровения прозвучали от нардепа Юрия Камельчука в эфире канала «Наш».

Абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19, — во время дискуссии сказал нардеп-«слуга».

Он считает, что говорить об «эффективности вакцины в 70%, 50% или даже 30%" не стоит.

Камельчук — выпускник факультета журналистики Львовского национального университета им. Франко, до избрания в Раду он был «коучем по развитию и НЛП-практикам».

Ранее СМИ писали, что Камельчук выступал за выплату украинских пенсий в ОРДЛО и возобновление подачи воды в оккупированный Крым.

Это не первый случай, когда народные депутаты от «Слуги народа» публично сомневаются в выводах медиков. Елизавета Богуцкая в феврале назвала эпидемию коронавируса, которая тогда уже унесла в мире жизни нескольких тысяч человек, паникой и «коронаробесием».