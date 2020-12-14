«Слуги» продовжують називати коронавірус вигадкою — відео нових одкровень

https://racurs.ua/ua/n147728-slugy-prodovjuut-nazyvaty-koronavirus-vygadkou-video-novyh-odkroven.html

Ракурс

Коронавірус — вигадка, а вакцини від нього не допомагають, оскільки їхня ефективність сумнівна.

Про це знову заявили у партії влади «Слуга народу». Цього разу одкровення пролунали від нардепа Юрія Камельчука в ефірі каналу «Наш».

Абсолютно серйозно заявляю, що я не довіряю жодній вакцині у світі, особливо проти вигаданої хвороби COVID-19, — під час дискусії промовив нардеп-«слуга».

Він вважає, що говорити про «ефективність вакцини у 70%, 50% чи навіть 30%" не варто.

Камельчук — випускник факультету журналістики Львівського національного університету ім. Франка, до обрання в Раду він був «коучем з розвитку та НЛП-практик».

Раніше ЗМІ писали, що Камельчук виступав за виплату українських пенсій в ОРДЛО і відновлення подачі води в окупований Крим.

Це не перший випадок, коли народні депутати від «Слуги народу» публічно сумніваються у висновках медиків. Єлизавета Богуцька у лютому назвала епідемію коронавірусу, яка тоді вже забрала у світі життя кількох тисяч осіб, панікою та «коронаробіссям».