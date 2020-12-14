Сергій Шкарлет, фото: Макс Требухов

https://racurs.ua/ua/n147727-gromadskist-prosyt-u-shkarleta-hochut-zabraty-status-tymchasovogo-ministra-osvity-dokument.html

Ракурс

Володимира Зеленського, президента України, представники освітніх організацій та профспілок просять посприяти якнайшвидшому призначенню міністром освіти чинного виконувача обов’язків голови відомства Сергія Шкарлета.

Про це йдеться у листі на ім’я Зеленського, повідомляє агентство «РБК-Україна».

На думку авторів листа, відсутність вже протягом півроку «повноправного очільника Міністерства освіти і науки України» завдає шкоди як освітньому, так і науковому процесам.

Це негативно позначається як на авторитеті самого міністерства, так і керованої ним галузі, — стверджується в листі.

На думку авторів листа, Шкарлет, будучи «представником молодої генерації керівників», має «значний управлінський досвід» та «фахово розуміє проблеми освіти».

За час роботи у міністерстві він знайшов порозуміння з освітянами та науковцями, здобув їх підтримку, почав здійснювати заходи з подальшого реформування галузі на конструктивних засадах, — стверджується в листі.

Автори листа стверджують, що ситуація, яка сьогодні склалася довкола сфери освіти, загрожує гальмуванням реформ та може спровокувати соціальне збурення.

Враховуючи зазначене, просимо Вас, вельмишановний Володимире Олександровичу, посприяти вирішенню вкрай важливого питання — призначення С. М. Шкарлета міністром освіти і науки України, — резюмують автори листа.

Серед підписантів листа до Зеленського:

голова профспілки працівників освіти і науки України Георгій Труханов;

президент Спілки ректорів вищих навчальних закладів України Леонід Губерський;

президент Академії педагогічних наук України Василь Кремень;

президент Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи Віктор Андрущенко;

голова Асоціації університетів України Олексій Чебикін.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Шкарлет отримав попередження від Євросоюзу через спробу зруйнувати реформи у Міносвіти.