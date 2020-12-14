Сергей Шкарлет, фото: Макс Требухов

https://racurs.ua/n147727-obschestvennost-prosit-u-shkarleta-hotyat-zabrat-status-vremennogo-ministra-obrazovaniya.html

Ракурс

Владимира Зеленского, президента Украины, представители образовательных организаций и профсоюзов просят посодействовать скорейшему назначению министром образования действующего исполняющего обязанности главы ведомства Сергея Шкарлета.

Об этом говорится в письме на имя Зеленского, сообщает агентство «РБК-Украина».

По мнению авторов письма, отсутствие уже в течение полугода «полноправного руководителя Министерства образования и науки Украины» наносит ущерб как образовательному, так и научному процессам.

Это негативно сказывается как на авторитете самого министерства, так и руководимой им отрасли, — говорится в письме.

По мнению авторов письма, Шкарлет, будучи «представителем молодого поколения руководителей», имеет «значительный управленческий опыт» и «профессионально понимает проблемы образования».

За время работы в министерстве он нашел взаимопонимание с педагогами и учеными, получил их поддержку, начал осуществлять меры по дальнейшему реформированию отрасли на конструктивных началах, — говорится в письме.

Авторы письма утверждают, что ситуация, которая сегодня сложилась вокруг сферы образования, грозит торможением реформ и может спровоцировать социальное обострение.

Учитывая указанное, просим Вас, глубокоуважаемый Владимир Александрович, помочь решению крайне важного вопроса — назначения С. М. Шкарлета министром образования и науки Украины, — резюмируют авторы письма.

Среди подписантов письма Зеленского:

глава профсоюза работников образования и науки Украины Георгий Труханов;

президент Союза ректоров высших учебных заведений Украины Леонид Губерский;

президент Академии педагогических наук Украины Василий Кремень;

президент Ассоциации ректоров педагогических университетов Европы Виктор Андрущенко;

глава Ассоциации университетов Украины Алексей Чебыкин.

Напомним, в конце октября Шкарлет получил предупреждение от Евросоюза из-за попытки разрушить реформы в Минобразования.