Сергей Шкарлет, фото: Lb.ua

https://racurs.ua/n143995-obvineniya-v-plagiate-prokommentiroval-shkarlet.html

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Сергей Шкарлет, исполняющий обязанности министра образования Украины, прокомментировал обвинения в плагиате в его работах, о чем недавно заявляли определенные ученые и народные депутаты.

По словам Шкарлета, является заключение профессиональных органов, которые опровергают эти обвинения. Об этом он заявил сегодня, 18 сентября, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос члена фракции «Голос» Натальи Пипы.

Есть два заключения профессиональных органов, профессиональных представителей, которые опубликованы на сайте и которые абсолютно опровергают те вещи, которые вы конкретно разгоняете в сети, — заверил Шкарлет.

Он выразил убеждение, что для большинства украинских ученых «этот вопрос уже давно закрыт».

Также Шкарлет опроверг заявления о том, что он на этой должности находится на испытательном сроке, который завершается 25 сентября.

Я ничего не знаю о сроке 25 сентября, — подчеркнул он.

Напомним, народный депутат Ирина Совсун недавно сообщила, что украинские и международные специалисты обнаружили плагиат в трех работах Шкарлета.