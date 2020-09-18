Сергій Шкарлет, фото: Lb.ua

https://racurs.ua/ua/n143995-zvynuvachennya-v-plagiati-prokomentuvav-shkarlet.html

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Сергій Шкарлет, виконувач обов’язків міністра освіти України, прокоментував звинувачення у плагіаті в його роботах, про що нещодавно заявляли певні науковці та народні депутати.

За словами Шкарлета, є заключення професійних органів, які спростовують ці звинувачення. Про це він заявив сьогодні, 18 вересня, під час години запитань до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на питання члена фракції «Голос» Наталії Піпи.

Є два заключення професійних органів, професійних представників, які опубліковані на сайті і які абсолютно спростовують ті речі, які ви конкретно розганяєте в мережі, — запевнив Шкарлет.

Він висловив переконання, що для більшості українських науковців «це питання вже давно закрите».

Також Шкарлет заперечив заяви про те, що він на цій посаді перебуває на випробувальному терміні, який завершується 25 вересня.

Я нічого не знаю про термін 25 вересня, — наголосив він.

Нагадаємо, народний депутат Ірина Совсун нещодавно повідомила, що українські та міжнародні фахівці виявили плагіат у трьох роботах Шкарлета.