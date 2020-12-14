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Ракурс
Стрельба у собора в Нью-Йорке. Фото:

Стрельбу возле собора в Нью-Йорке устроил неизвестный (ФОТО, ВИДЕО)

14 дек 2020, 10:27
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Перестрелка в Нью-Йорке произошла между нападавшим и сотрудниками полиции города.

Вооруженный инцидент произошел возле собора Святого Иоанна Богослова сразу после выступления хора на открытом воздухе. Вооруженный мужчина появился на ступенях собора и с криками «Убей меня» и «Застрели меня» выстрелил из пистолета. Люди в панике начали разбегаться, а тот продолжал стрелять. Об этом сообщает издание The Guardian.

На нападавшем было черное зимнее пальто, белая шапка и маска для лица, украшенная флагом Доминиканской Республики. В каждой руке стрелок держал по пистолету.

Полицейские подстрелили нападавшего, в больнице тот скончался от ран. В рюкзаке неизвестного правоохранители обнаружили полную банку бензина, несколько ножей и два автоматических пистолета.

Стрельба у собора в Нью-Йорке. Фото: The Guardian

Стрельба у собора в Нью-Йорке. Фото: The Guardian

Стрельба у собора в Нью-Йорке. Фото: The Guardian


Напомним, 31 октября во французском Лионе произошла стрельба неподалеку от греческой православной церкви, расположенной в седьмом округе города. В результате вооруженного инцидента ранения получил священник.


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