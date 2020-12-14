Стрельба у собора в Нью-Йорке. Фото:

https://racurs.ua/n147726-strelbu-vozle-sobora-v-nu-yorke-ustroil-neizvestnyy-foto-video.html

Ракурс

Перестрелка в Нью-Йорке произошла между нападавшим и сотрудниками полиции города.

Вооруженный инцидент произошел возле собора Святого Иоанна Богослова сразу после выступления хора на открытом воздухе. Вооруженный мужчина появился на ступенях собора и с криками «Убей меня» и «Застрели меня» выстрелил из пистолета. Люди в панике начали разбегаться, а тот продолжал стрелять. Об этом сообщает издание The Guardian.

На нападавшем было черное зимнее пальто, белая шапка и маска для лица, украшенная флагом Доминиканской Республики. В каждой руке стрелок держал по пистолету.

Полицейские подстрелили нападавшего, в больнице тот скончался от ран. В рюкзаке неизвестного правоохранители обнаружили полную банку бензина, несколько ножей и два автоматических пистолета.

Напомним, 31 октября во французском Лионе произошла стрельба неподалеку от греческой православной церкви, расположенной в седьмом округе города. В результате вооруженного инцидента ранения получил священник.