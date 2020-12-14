Стрілянина біля собору в Нью-Йорку. Фото: The Guardian

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Перестрілка в Нью-Йорку сталася між нападником та співробітниками поліції міста.

Збройний інцидент відбувся біля собору Святого Іоанна Богослова відразу після виступу хору на відкритому повітрі. Озброєний чоловік з’явився на сходах собору і з криками «Убий мене» та «Застрель мене» вистрілив із пістолета. Люди в паніці почали розбігатися, а той продовжував стріляти. Про це повідомляє видання The Guardian.

На нападнику було чорне зимове пальто, біла шапка та маска для обличчя, прикрашену прапором Домініканської Республіки. В кожній руці стрілець тримав по пістолету.

Поліцейські підстрелили нападника, в лікарні той помер від ран. У рюкзаку невідомого правоохоронці виявили повну банку бензину, кілька ножів та два автоматичних пістолети.

Нагадаємо, 31 жовтня у французькому Ліоні сталася стрілянина неподалік від грецької православної церкви, розташованої в сьомому окрузі міста. Внаслідок збройного інциденту поранення дістав священик.