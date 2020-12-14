Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Стрілянина біля собору в Нью-Йорку. Фото: The Guardian

Стрілянину біля собору в Нью-Йорку влаштував невідомий (ФОТО, ВІДЕО)

14 гру 2020, 10:27
999

Перестрілка в Нью-Йорку сталася між нападником та співробітниками поліції міста.

Збройний інцидент відбувся біля собору Святого Іоанна Богослова відразу після виступу хору на відкритому повітрі. Озброєний чоловік з’явився на сходах собору і з криками «Убий мене» та «Застрель мене» вистрілив із пістолета. Люди в паніці почали розбігатися, а той продовжував стріляти. Про це повідомляє видання The Guardian.

На нападнику було чорне зимове пальто, біла шапка та маска для обличчя, прикрашену прапором Домініканської Республіки. В кожній руці стрілець тримав по пістолету.

Поліцейські підстрелили нападника, в лікарні той помер від ран. У рюкзаку невідомого правоохоронці виявили повну банку бензину, кілька ножів та два автоматичних пістолети.

Стрілянина біля собору в Нью-Йорку. Фото: The Guardian

Стрілянина біля собору в Нью-Йорку. Фото: The Guardian

Стрілянина біля собору в Нью-Йорку. Фото: The Guardian


Нагадаємо, 31 жовтня у французькому Ліоні сталася стрілянина неподалік від грецької православної церкви, розташованої в сьомому окрузі міста. Внаслідок збройного інциденту поранення дістав священик.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів