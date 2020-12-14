Святковий стіл на Новий рік — скільки доведеться викласти українцям

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Святковий стіл на Новий 2021 рік українці зможуть накрити за 1 тис. 706 грн, що на 5,3% більше, аніж торік. Вартість новорічного столу з делікатесами зросте ще на майже 500 грн — до 2 тис. 176 грн.

Такі цифри озвучила прес-служба Інституту аграрної економіки.

У середньому по Україні вартість святкового столу 2021 року для української сім’ї з чотирьох осіб підвищиться порівняно з вартістю новорічного столу-2020 лише на 5,3% і складе 1 тис. 706 грн, — зазначив директор Інституту аграрної економіки, академік НААН Юрій Лупенко.

За його словами, для оцінки було взято новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.

За розрахунками науковців, 3 кг салату «Олів'є" традиційної рецептури обійдеться у 159 грн. «Олів'є" за рік подорожчав на 13,8%.

На рівні минулого року коштуватиме салат «Оселедець під шубою» — 1,5 кг якого можна приготувати за 120 грн.

На 10−30% зросли витрати на м’ясні продукти: 0,5 кг нарізки зі сирокопченої ковбаси «Салямі» коштуватиме 89 грн, підчеревини копченої — 100 грн.

М’ясо птиці станом на грудень 2020 року є найдешевшим поміж інших видів м’яса. За 1 кг філе курячого свіжого доведеться заплатити 95 грн. Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі сягне майже 400 грн.

Традиційне для українського столу 0,5 кг філе оселедця обійдеться у 100 грн, 300 г твердого сиру — 66 грн. Загалом молочні продукти цьогоріч подорожчали на 10−12%.

Вартість овочів на новорічному столі становитиме, в середньому, понад 182 грн, а фруктів — 104 грн (2 кг мандаринів коштує 70 грн).

Пляшка шампанського обійдеться ще у 100 грн. Безалкогольні напої додадуть ще 76 грн. Сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 470 грн. Банка червоної ікри (120 г) коштуватиме 250 грн, а 200 г червоної риби — 220 грн. Вартість бюджетного варіанту новорічного столу у Києві становитиме 1 тис. 916 грн, що на 7,4% більше вартості новорічного столу 2020 року.

Розрахунок вартості новорічного столу у 2021 році зроблений Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки» на основі даних Державної служби статистики України, моніторингу роздрібних цін на міських ринках та у супермаркетах в середньому по регіонах станом на 1 грудня 2020 року.