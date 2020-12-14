Як отримати 8 тис. грн допомоги. Фото: 20minut.ua

https://racurs.ua/ua/n147731-zayavy-vid-fopiv-na-8-tys-grn-dopomogy-pochaly-pryymaty-z-14-grudnya.html

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8 тис. грн допомоги від держави через карантин можуть отримати ФОПи та наймані працівники.

З сьогоднішнього дня, 14 грудня, можна оформити заяву на допомогу на єдиному порталі державних послуг «Дія». Заяви можна подавати до 31 грудня включно, усі виплати здійснюються також до 31 грудня. Про це повідомляється на порталі «Дія».

Послугою можуть скористатися Наймані працівники юридичних осіб або ФОПів, якщо:

основний КВЕД належить до тих, стосовно яких вжито карантинних заходів;

організація, у якій ви працюєте, нарахувала ЄСВ за третій квартал 2020 року.

середня заробітна плата найманого працівника не перевищує 30 тис. грн на місяць за третій квартал.

найманий працівник не працює за сумісництвом в організації.

Фізичні особи-підприємці можуть оформити заявку, якщо:

станом на 31 жовтня 2020 року основний КВЕД віднесено до тих, стосовно яких вжито карантинних заходів;

займається діяльністю понад три місяці;

сплатив ЄСВ не менше, ніж за три місяці у 2020 році;

якщо, ви не є одночасно найманим працівником.

Нагадаємо, 10 грудня набули чинності закони, які покликані допомогти бізнесу на карантині. Фізичні особи-підприємці в Україні зможуть отримати по 8 тис. грн., а також списувати податкові борги до 3060 грн.