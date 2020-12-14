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Ракурс
Під час аварії в Одеській області постраждали семеро людей, фото — Нацполіції

ДТП на Одещині — Daewoo злетів у кювет, семеро людей в лікарні (ФОТО)

14 гру 2020, 11:13
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У результаті аварії на Одещині зіткнулися Daewoo Lanos та Renault, семеро людей у лікарні, зокрема троє дітей. Аварія відбулася у неділю, 13 грудня, близько 16.00 біля села Залізничне Болградського району.

Від сильного удару Daewoo злетів в кювет. У салоні перебувала родина — чоловік з дружиною та троє їхніх дітей віком від чотирьох до восьми років. Постраждали й двоє чоловіків з Renault — водій та один із двох пасажирів. Всі вони перебувають у лікарні. Про це інформують у прес-службі поліції в Одеській області.

На місці аварії працювала слідчо-оперативна група територіального відділення поліції. ДТП трапилася в умовах погіршеної видимості на дорозі через густий туман.


Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що погода в Україні 13 грудня, була туманною та з підвищеною вологістю. Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попередила водіїв про густий туман, який знизить видимість на дорогах до 200−500 м.

Джерело: Ракурс


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