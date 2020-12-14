Під час аварії в Одеській області постраждали семеро людей, фото — Нацполіції

https://racurs.ua/ua/n147729-dtp-na-odeschyni-daewoo-zletiv-u-kuvet-semero-ludey-v-likarni-foto.html

Ракурс

У результаті аварії на Одещині зіткнулися Daewoo Lanos та Renault, семеро людей у лікарні, зокрема троє дітей. Аварія відбулася у неділю, 13 грудня, близько 16.00 біля села Залізничне Болградського району.

Від сильного удару Daewoo злетів в кювет. У салоні перебувала родина — чоловік з дружиною та троє їхніх дітей віком від чотирьох до восьми років. Постраждали й двоє чоловіків з Renault — водій та один із двох пасажирів. Всі вони перебувають у лікарні. Про це інформують у прес-службі поліції в Одеській області.

На місці аварії працювала слідчо-оперативна група територіального відділення поліції. ДТП трапилася в умовах погіршеної видимості на дорозі через густий туман.

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що погода в Україні 13 грудня, була туманною та з підвищеною вологістю. Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попередила водіїв про густий туман, який знизить видимість на дорогах до 200−500 м.