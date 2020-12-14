Рада планирует продлить срок действия особого статуса ОРДЛО, фото: Comments.UA

https://racurs.ua/n147759-kak-prodlyat-status-ordlo-v-rade-rasskazal-razumkov.html

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Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады, рассказал, как парламент планирует продлить срок действия особого статуса оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

По мнению спикера, в парламенте достаточно голосов для принятия этого закона. Об этом он заявил сегодня, 14 декабря, во время видеобрифинга.

Так что он уверен, что завтра, 15 декабря, этот закон примут за основу и в целом.

Отвечая на вопрос о возможности имплементации в законопроект о продлении особого статуса Донбасса так называемой «формулы Штайнмайера», спикер заверил, что этот закон перед голосованием не будут менять.

Там ничего добавляться не будет, проект закона зарегистрирован, вы его видели на сайте. Менять его никто не будет, — заверил Разумков. — Больше дополнительных позиций в этот законопроект добавлять не будут.



Напомним, сегодня главы парламентских фракций и групп провели совещание у Разумкова, на которой согласовали позиции по ряду резонансных вопросов, которые должна рассмотреть Верховная Рада.