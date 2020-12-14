8 тыс. грн за карантин — Минцифры предупреждает ФЛП о задержках

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О задержках с оформлением выплат для ФЛП предупреждает Министерство цифровой трансформации Украины из-за одновременных попыток сотен тысяч украинцев зарегистрировать свои заявления на получение помощи в приложении «Дія».

Об этом пресс-служба Минцифры информирует 14 декабря.

Сотни тысяч украинцев одновременно пытаются подать заявления на получение выплат в «Дії». Рекордное число пользователей. Если вам не удается подать заявление, не волнуйтесь, а сделайте это чуть позже, — говорится в сообщении профильного ведомства.

В Минцифре объяснили, что проблемы с оформлением «коронавирусных» выплат связаны с пропускной способностью пользователей портала и сервисом, который отвечает за безопасность приложении «Дія».

Также там заверили, что все желающие смогут воспользоваться услугой, поскольку «заявления от ФЛП и наемных работников принимаются до 31 декабря».

Кроме этого, в понедельник во время селекторного совещания у президента Владимира Зеленского глава правительства Денис Шмыгаль заявил о начале регистрации на портале и в приложении «Дія» лиц, которые обращаются за единовременной материальной помощью от государства на период действия усиленного карантина.

По состоянию на утро обратились свыше 5 тыс. человек. По предварительным оценкам, около миллиона человек нуждаются в возмещении 8 тыс. грн. Регистрация продлится с сегодняшнего дня до 31 декабря включительно. Те, кто зарегистрируется 29−31 декабря, получат оплату в начале января. Остальные заявители должны получить выплаты до Нового года, — отметил премьер-министр.

Напомним, подать заявление можно в портале «Дія» в личном кабинете или через приложение, выбрав раздел «Услуги». После проверки данных деньги автоматически будут зачислены на личный гривневый счет.