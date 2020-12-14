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Ракурс
12 выходных в январе 2021 будут иметь украинцы, фото – volynnews

Выходные в январе — сколько будут отдыхать украинцы (ИНФОГРАФИКА)

14 дек 2020, 15:03
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12 официальных выходных и 19 рабочих дней будет в январе 2021 года.

В январе традиционно отмечаются праздники Новый год и Рождество, которые в Украине имеют статус государственных. В связи с этим предусмотрены дополнительные выходные дни, сообщает «Обозреватель».

Новый год, который отмечается 1 января, в Украине является государственным праздником. В 2021 году эта дата приходится на пятницу, поэтому выходными будут три дня подряд: 1, 2 и 3 января.

А через три дня, 7 января, православные христиане отмечают Рождество Христово — также государственный праздник и выходной день в Украине. В 2021 году Рождество выпадает на четверг.

Пятница, 8 января, также будет нерабочим днем (ее нужно будет отработать в субботу, 16 января). Таким образом, в связи с Рождеством украинцев ждут четыре выходных подряд: 7, 8, 9 и 10 января.


Выходные в январе. Источник: central-ua.tv

Ранее «Ракурс» сообщал, что ВОЗ призывает людей остаться дома на праздники и воздержаться от посиделок с семьей. Как альтернативу предлагают перенести празднование в онлайн.

Источник: Ракурс


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