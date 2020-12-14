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Ракурс
У січні 2021 року українці матимуть 12 вихідних, фото – volynnews

Вихідні у січні — скільки відпочиватимуть українці (ІНФОГРАФІКА)

14 гру 2020, 15:03
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12 вихідних та 19 робочих днів у січні 2021 року матимуть українці.

У січні традиційно відзначають свята Новий рік і Різдво, які в Україні мають статус державних. У зв’язку з цим передбачили додаткові вихідні дні, повідомляє «Обозреватель».

Так, Новий рік, який відзначається 1 січня, в Україні є державним святом. 2021 року ця дата припадає на п’ятницю, тому вихідними будуть три дні поспіль: 1, 2 і 3 січня.

А через три дні, 7 січня, православні християни відзначають Різдво Христове — також державне свято і вихідний день в Україні. 2021 року Різдво випадає на четвер.

П’ятниця, 8 січня, також буде неробочим днем (її потрібно буде відпрацювати в суботу, 16 січня). Таким чином, у зв’язку з Різдвом українців чекають чотири вихідні поспіль: 7, 8, 9 і 10 січня.


Вихідні у січні. Джерело: central-ua.tv

Раніше «Ракурс» повідомляв, що ВООЗ закликає людей залишитися вдома на свята і утриматися від посиденьок з родиною. У якості альтернативи пропонують перенести святкування в онлайн.

Джерело: Ракурс


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