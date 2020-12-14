Викриття наркоділків. Фото: СБУ

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Діяльність банди наркоторговців блокувала Служба безпеки України.

Група з понад 20 бандитів налагодили продаж кокаїну, мефедрону, героїну, амфетаміну, канабісу та інших наркотичних речовин на території 15 областей України. Наркотики ділки збували на закритому пабліку телеграм-каналу і доправляли її замовникам через мережу так званих «закладок». Про це 14 грудня повідомив прес-центр СБУ.

Встановлено, що зловмисники створили в регіонах власні осередки наркокур'єрів, які одержували «товар» для реалізації поштовими сервісами. Гроші від замовників надходили торговцям на віртуальні електронні гаманці різних платіжних систем. Попередньо відомо, що щомісяця незаконний обіг бандитів сягав майже 5 млн грн.

Правоохоронці задокументували чотири факти збуту заборонених речовин. Затримані шестеро бандитів, в тому числі й організатори. У Київській, Одеській та Вінницькій областях вже провели обшуки, в ході яких вилучили майже 4 кг амфетаміну, альфа-пвп і канабісу, приблизно 50 г героїну, кокаїну і мефедрону, 250 пігулок МДМА та «Ксанакс». Вартість вилучених наркотиків сягає понад 1,2 млн грн.

Нагадаємо, нарколабораторію в навчальному закладі викрили у Львові. Четверо львів’ян організували виробництво метадону, який збували в спеціально створеному для цього інтернет-магазині.