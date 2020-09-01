Збут наркотиків. Фото: Ya62

https://racurs.ua/ua/n143231-nebezpechnyy-narkotyk-varyly-v-universytetskiy-laboratoriyi-na-lvivschyni-video.html

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Нарколабораторію в навчальному закладі викрили у Львові. Четверо львів’ян організували виробництво метадону, який збували в спеціально створеному для цього інтернет-магазині.

Хімік, який виготовляв наркотик, був завідувачем лабораторії одного зі львівських вишів. Про це повідомляє прокурор Львівської області Ірина Діденко.

Вона розповіла, що організатором наркобізнесу виявився співвласник львівського кальян-бару. Йому допомагали адміністратор та працівник закладу.

Повідомляється, що об'єми метадону, який виготовляли ділки, виявився досить масштабним. За один раз зловмисники виготовляли від 1 кг особливо небезпечного наркотику при тому, що 1 грам на «чорному ринку» коштує приблизно 600 грн.

Фігуранти надсилали наркотики поштою, отримавши перед цим передплату на банківські рахунки. Наразі правоохоронці задокументували виготовлення для збуту метадону вагою майже 3 кг та ціною в понад 1,8 млн грн. Зловмисників затримали під час реалізації ще понад 1 кг наркотику ціною майже 700 тис. грн.





Основними покупцями наркоторгівців були наркозалежні Львівщини, які замовляли від одного до кількох грам.

Наразі фігурантам готується оголошення про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 2 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

Зловмисникам загрожує від дев’яти до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві нейтралізували злочинну групу, члени якої в чотирьох нарколабораторіях виготовляли психоактивну речовину амфетамін для подальшого продажу. До складу злочинної групи входив співробітник СБУ.