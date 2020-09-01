https://racurs.ua/n143231-opasnyy-narkotik-varili-v-universitetskoy-laboratorii-na-lvovschine-video.html

Ракурс

Нарколабораторию в учебном заведении разоблачили во Львове. Четверо львовян организовали производство метадона, который сбывали в специально созданном для этого интернет-магазине.

Химик, который изготавливал наркотик, был заведующим лабораторией одного из львовских вузов. Об этом сообщает прокурор Львовской области Ирина Диденко.

Она рассказала, что организатором наркобизнеса оказался совладелец львовского кальян-бара. Ему помогали администратор и работник заведения.

Сообщается, что объем метадона, который изготавливали дельцы, оказался довольно масштабным. За один раз злоумышленники изготавливали от 1 кг особо опасного наркотика при том, что 1 грамм на «черном рынке» стоит около 600 грн.

Фигуранты отправляли наркотики по почте, получив перед этим оплату на банковские счета. Правоохранители задокументировали изготовление для сбыта метадона весом почти 3 кг и ценой в более 1,8 млн грн. Злоумышленников задержали во время реализации еще более 1 кг наркотика ценой в 700 тыс. грн.





Основным покупателем наркоторговцев были наркозависимые Львовщины, которые заказывали от одного до нескольких грамм.

Сейчас фигурантам готовятся объявить о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 2 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Злоумышленникам грозит от девяти до 12 лет лишения воли с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве нейтрализовали преступную группу, члены которой в четырех нарколабораториях изготавливали психоактивное вещество амфетамин для продажи. В состав преступной группы входил сотрудник СБУ.