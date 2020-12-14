Разоблачение наркодельцов. Фото: СБУ

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Деятельность банды наркоторговцев блокировала Служба безопасности Украины.

Группа из более 20 бандитов наладила продажу кокаина, мефедрона, героина, амфетамина, каннабиса и других наркотических веществ на территории 15 областей Украины. Наркотики дельцы сбывали на закрытом паблике телеграм-канала и доставляли их заказчикам через сеть так называемых «закладок». Об этом 14 декабря сообщил пресс-центр СБУ.

Установлено, что злоумышленники создали в регионах собственные ячейки наркокурьеров, которые получали «товар» для реализации почтовыми сервисами. Деньги от заказчиков поступали торговцам на виртуальные электронные кошельки различных платежных систем. Предварительно известно, что ежемесячно незаконный оборот бандитов достигал почти 5 млн грн.

Правоохранители задокументировали четыре факта сбыта запрещенных веществ. Задержаны шесть бандитов, в том числе и организаторы. В Киевской, Одесской и Винницкой областях уже провели обыски, в ходе которых изъяли почти 4 кг амфетамина, альфа-пвп и каннабиса, примерно 50 г героина, кокаина и мефедрона, 250 таблеток МДМА и «Ксанакс». Стоимость изъятых наркотиков достигает более 1,2 млн грн.

Напомним, нарколабораторию в учебном заведении разоблачили во Львове. Четверо львовян организовали производство метадона, который сбывали в специально созданном для этого интернет-магазине.