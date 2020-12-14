Реконструкция мозга одного из древнейших динозавров раскрыла, как он вел себя при жизни

Учение рассказали, каким был текодонтозавр, фото: Mario Lanzas

https://racurs.ua/n147755-rekonstrukciya-mozga-odnogo-iz-drevneyshih-dinozavrov-raskryla-kak-on-vel-sebya-pri-jizni.html

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Текодонтозавр считается самым древним видом динозавров на территории Великобритании.

Хотя текодонтозавров открыли еще в 1834 году, до сих пор было мало известно о том, как этот примитивный вид динозавров двигался и что он ел, сообщает издание The Guardian.

Чтобы установить это, ученые провели реконструкцию мозга животного. Исследователи использовали компьютерную томографию для цифрового извлечения окаменевшего черепа животного из окружающих каменных обломков.

С помощью 3D-моделирования были созданы копии его мозга и внутреннего уха с использованием размеров полостей, которые остались. Полученные анатомические детали ученые сравнили с мозгом родственных с динозаврами современных существ, таких как птицы и крокодилы, чтобы сделать выводы об особенностях текодонтозавров.

Так, флокулярные доли динозавра, расположенные в задней части мозга и связанные с контролем равновесия и движений глаз и шеи, были большими. Это позволяет предположить, что текодонтозавр мог ходить на двух ногах и поддерживать устойчивый взгляд, двигаясь быстро.

Это могло бы предоставить ловкость, необходимую, чтобы отслеживать добычу и захватывать ее, хотя морфология зубов предусматривает, что растения были главной составляющей его рациона, — отмечают исследователи.

По мнению ученых, острова, на которых жили эти динозавры, были очень богаты пресмыкающимися, мелкими млекопитающими, насекомыми и другими членистоногими, поэтому они могли бы быть очень хорошим дополнением к их рациону.

Форма внутренних ушей свидетельствует о том, что частота слуха текодонтозавра была относительно высокой, что указывает на некую социальную сложность — способность распознавать различные писки и сигналы различных животных.

Этот вид динозавров жил более 205 млн лет назад, когда Британия состояла из множества окруженных водой островов. Ростом он был примерно с 10-летнего ребенка, длина животных составляла 1,5 метра.

Текодонтозавр считается важным переходным видом между первыми динозаврами, которые, как считается, были двуногими плотоядными животными размером с кошку, к гигантским травоядным динозаврам.