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Ракурс
«Динамо» и «Шахтер» узнали февральских соперников в Лиге Европы

«Динамо» и «Шахтер» узнали февральских соперников в Лиге Европы

14 дек 2020, 14:40
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«Динамо» сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с бельгийским «Брюгге», а «Шахтер» (Донецк) — с израильским «Маккаби» из Тель-Авива.

В понедельник, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. По итогам жеребьевки, соперником подопечных Мирчи Луческу станет «Брюгге».

"Динамо" сыграет в ЛЕ с "Брюгге"

Первый матч «бело-синие» проведут дома 18 февраля, ответный матч пройдет через неделю, 25 февраля, на поле соперника.

А вот «Шахтер» стартует в Киеве, а ответный матч сыграет в Израиле.


Жеребьевка Лиги Европы, фото — Твиттер УЕФА

Напомним, что оба украинских клуба попали в Лигу Европы из Лиги чемпионов, поскольку завоевали третьи места в групповом турнире. Киевляне в ключевом матче победили «Ференцварош» Сергея Реброва, а «горняки» выстояли в Италии против «Интера».

Источник: Ракурс


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