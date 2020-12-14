Отношение к ЛГБТ-прайдам озвучил мэр-евангелист из Ровно

https://racurs.ua/n147753-otnoshenie-k-lgbt-praydam-ozvuchil-mer-evangelist-iz-rovno.html

Ракурс

Александр Третьяк, 35-летний мэр-евангелист Ровно, который на выборах городского головы в ноябре победил представителя застройщиков, рассказал, намерен ли он запрещать прайды ЛГБТ-сообщества. До избрания мэром города от команды «Европейской солидарности» Третьяк руководил духовной семинарией, а также организовывал молитвенные завтраки.

Третьяк ответил на вопросы журналистов о продвижении «семейных ценностей» и своем отношении к прайдам ЛГБТ-сообщества.

Придет там два-три человека — пожалуйста, пусть пройдутся. Запрещать бессмысленно, — заверил мэр в интервью «ВВС Украина».



Третьяк объяснил, что в этом вопросе он намерен руководствоваться исключительно Конституцией Украины и не планирует «ничего запрещать».

Напомним, Александр Третьяк баллотировался от партии Петра Порошенко и стал единственным мэром от «ЕС» в крупных городах Украины. В то же время в Ровно на протяжении многих лет наблюдаются проблемы со стихийной торговлей и бессистемной застройкой города — компании хаотично сводят высотки в центре населенного пункта. Также существуют проблемы с подтоплением центральных улиц. Ранее городом на протяжении 12 лет руководил Владимир Хомко. За его каденции историко-архитектурный опорный план города так и не был утвержден.