Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Фото: УЕФА в Твиттер

https://racurs.ua/n147751-rezultaty-jerebevki-1-8-finala-ligi-chempionov-infografika.html

Ракурс

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоялась в понедельник, 14 декабря.

Церемония жеребьевки прошла в швейцарском Ньоне. Команды были поделены на две корзины. В плей-офф Лиги чемпионов вышли 16 команд. Восемь команд, которые победили в своих группах были сеяными, еще восемь команд, занявших вторые места, — несеяными. Об этом сообщается на странице УЕФА в Twitter.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Боруссия» М — «Манчестер Сити»

«Лацио» — «Бавария»

«Атлетико» — «Челси»

«Ляйпциг» — «Ливерпуль»

«Порту» — «Ювентус»

«Барселона» — «ПСЖ»

«Севилья» — «Боруссия» Д

«Аталанта» — «Реал»

Первые матчи плей-офф в 2021 году пройдут 16−17 февраля и 23−24 февраля. Ответные матчи запланированы на 9−10 марта и 16−17 марта. Как известно, действующим победителем турнира является мюнхенская «Бавария».

Напомним, 8 декабря киевское «Динамо» минимально победило 1:0 венгерский «Ференцварош» и получило себе путевку в Лигу Европы. Подопечные Мирчи Луческу сыграют в новом турнире уже весной 2021 года.