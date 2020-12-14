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Ракурс
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Фото: УЕФА в Твиттер

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов (ИНФОГРАФИКА)

14 дек 2020, 14:12
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Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоялась в понедельник, 14 декабря.

Церемония жеребьевки прошла в швейцарском Ньоне. Команды были поделены на две корзины. В плей-офф Лиги чемпионов вышли 16 команд. Восемь команд, которые победили в своих группах были сеяными, еще восемь команд, занявших вторые места, — несеяными. Об этом сообщается на странице УЕФА в Twitter.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов:

  • «Боруссия» М — «Манчестер Сити»
  • «Лацио» — «Бавария»
  • «Атлетико» — «Челси»
  • «Ляйпциг» — «Ливерпуль»
  • «Порту» — «Ювентус»
  • «Барселона» — «ПСЖ»
  • «Севилья» — «Боруссия» Д
  • «Аталанта» — «Реал»

Первые матчи плей-офф в 2021 году пройдут 16−17 февраля и 23−24 февраля. Ответные матчи запланированы на 9−10 марта и 16−17 марта. Как известно, действующим победителем турнира является мюнхенская «Бавария».


Напомним, 8 декабря киевское «Динамо» минимально победило 1:0 венгерский «Ференцварош» и получило себе путевку в Лигу Европы. Подопечные Мирчи Луческу сыграют в новом турнире уже весной 2021 года.

Источник: Ракурс


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