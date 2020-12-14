В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Коронавирус Sars-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, заставляет иммунитет атаковать клетки своего же организма, вместо того, чтобы бороться с болезнью.

Чем большее количество таких антител, тем более тяжелым является течение заболевания, сообщает издание The Guardian со ссылкой на результаты исследований ученых из Йельского университета (США).

Ученые, исследуя иммунные реакции зараженных и не зараженных людей, обнаружили так называемые аутоантитела, которые ошибочно атакуют собственный организм.

В отличие от обычных антител, которые блокируют вирусы, цепляясь за белки на их поверхности, аутоантитела, которые имеют неправильную форму, ошибочно атакуют белки на клетках человека.

Аутоантитела атаковали организм на нескольких фронтах — от мозга, сосудов и печени до соединительных тканей и желудочно-кишечного тракта.

Наблюдались даже случаи аутоантител, направленных на В-клетки — клеточные фабрики, кторые выбрасывают антитела для борьбы с вирусом. У одного из пациентов были обнаружены аутоантитела, которые, похоже, уничтожили много защитных Т-клеток организма.

Хотя определенные аутоантитела у некоторых пациентов, очевидно, были до заражения COVID-19, другие появлялись и нарастали в ходе прогрессирования заболевания, отмечают ученые.

Постковидные синдромы могут быть следствием деятельности долгоживущих аутоантител, которые сохраняются и после очистки организма от вируса, — подчеркивают ученые, — Если это так, существуют иммунодепрессивные методы лечения, применяемые при ревматических заболеваниях, которые могут быть эффективными.

Напомним, американские ученые установили, что в тяжелых случаях COVID-19 поведение иммунных клеток человека напоминает сложные случаи системной красной волчанки — известного аутоиммунного заболевания, при котором антитела повреждают ДНК здоровых клеток.