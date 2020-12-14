Глобальный сбой в Googlе — не работают YouTube, Gmail и другие сервисы

https://racurs.ua/n147749-globalnyy-sboy-v-google-ne-rabotaut-youtube-gmail-i-drugie-servisy-foto.html

Ракурс

В Googlе произошел глобальный сбой в понедельник, 14 декабря, — по состоянию на 14.00 не работает сайт видеохостинга YouTube, почта Gmail и другие сервисы.

Как сообщает Downdetector — проблемы с сервисами американского интернет-гиганта фиксируются в ряде стран Европы.

Причина сбоев в работе сервисов Google пока неизвестна, однако отмечается, что количество ошибок и обращений за последний час бьет рекорды года.

Напомним, 10 декабря «Ракурс» сообщал о проблемах в работе мессенджера Facebook. Приложение для обмена личными сообщениями социальной сети Facebook перестало работать 10 декабря около 12.00. Первые сообщения пользователей из разных стран о проблемах в работе начали поступать после 11.00. До 12.00 число таких сообщений резко возросло.