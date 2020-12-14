Санта заразил коронавируса пенсионеров в Бельгии, фото — allkharkov.ua

https://racurs.ua/n147744-koronavirusnyy-santa-zarazil-75-pensionerov-v-belgii.html

Ракурс

После визита Санта-Клауса вспышка коронавируса случилась в доме престарелых в Бельгии, муниципалитет Мол (город Антверпен). У больных наблюдаются симптомы от легких до умеренных.

Сначала у мужчины, который был в костюме Санты, выявили COVID-19, потом начали проверять его контактных лиц, в том числе и пенсионеров. Положительный результат теста дали 45 из них, а позже местная телекомпания VRT сообщила, что их уже 75 (14 из них — сотрудники заведения). Об этом сообщает Sky News.

Визит организовали с лучшими намерениями, но он не удался, — прокомментировал ситуацию мэр муниципалитета Вим Кейерс

Он сказал, что приложил все усилия, чтобы взять вирус под контроль и помочь пенсионерам. Для этого привлекли Красный Крест и губернатора города Антверпен.

Местные власти заверили, что у Санты перед визитом не было никаких симптомов, а во время мероприятия он держался на расстоянии от пенсионеров и был в маске, как и сами постояльцы дома. Хотя телекомпания VRT получила фото, где пенсионеры без масок.

Ранее «Ракурс» сообщал, что социальное видео с «коронавирусным» Санта-Клаусом в реанимации, где врачи оказывают ему медицинскую помощь, напугало и огорчило детей. После волны критики организация извинилась за видео.