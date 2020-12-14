Санта заразив коронавірусом пенсіонерів у Бельгії – фото allkharkov.ua

https://racurs.ua/ua/n147744-koronavirusnyy-santa-zarazyv-75-pensioneriv-u-belgiyi.html

Ракурс

Після візиту Санта-Клауса спалах коронавірусу стався у будинку для літніх людей у Бельгії у муніципалітеті Мол (місто Антверпен). Наразі у хворих спостерігаються симптоми від легких до помірних.

Спочатку у чоловіка, який і був у костюмі Санти, виявили COVID-19, потім почали перевіряти його контактних осіб, зокрема, й пенсіонерів. Тоді позитивний результат тесту дали 45 з них, а пізніше місцева телекомпанія VRT повідомила, що їх уже 75, 14 з них — працівники закладу. Про це повідомляє Sky News.

Візит організували з найкращими намірами, але він не вдався, — прокоментував ситуацію мер муніципалітету Вім Кеєрс.

Він сказав, що доклав усіх зусиль, аби взяти вірус під контроль й допомогти пенсіонерам. Для цього залучили Червоний Хрест і губернатора міста Антверпен. Наразі у хворих спостерігаються симптоми від легких до помірних.

Місцева влада запевнила, що у Санти перед візитом не було жодних симптомів, а під час заходу він тримався на відстані від пенсіонерів і був у масці, як і самі постояльці будинку. Хоча телекомпанія VRT отримала фото, де пенсіонери без масок.

Раніше, «Ракурс» повідомляв, що соціальне відео в Британії з «коронавірусним» Санта-Клаусом в реанімації, котрому лікарі надають медичну допомогу, налякало і засмутило дітей. Після хвилі критики організація вибачилася за відео.