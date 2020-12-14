Санта-Клаус в COVID-реанімації налякав дітей — скандал з соціальним відео в Британії

https://racurs.ua/ua/n147738-santa-klaus-v-covid-reanimaciyi-nalyakav-ditey-skandal-z-socialnym-video-v-brytaniyi.html

Ракурс

Відео з «коронавірусним» Санта-Клаусом в реанімації, котрому лікарі надають медичну допомогу, оприлюднила благодійна організація Національної служби охорони здоров’я Великої Британії NHS Charities Together. Цей соціальний ролик налякав і засмутив дітей. Після хвилі критики організація вибачилася за відео.

Відео з’явилося на офіційному YouTube-каналі NHS на початку грудня. У ролику літній чоловік з коронавірусною інфекцією потрапляє в реанімацію. Лікарі рятують йому життя, після чого під їх контролем він йде на поправку, паралельно відповідаючи на велику кількість листів від дітей. Наприкінці відеоролика Санта-Клауса виписують, а один з лікарів завозить його додому зустрічати Різдво.

Після шквалу критики від батьків NHS прибрала ролик зі свого каналу. Там наголосили, що він був призначений для дорослої аудиторії і не транслювався по телебаченню. Організація вибачилася перед батьками, діти яких «засмутилися після перегляду реклами».

Нагадаємо, раніше коронавірусну уніформу Санти показали на фото.