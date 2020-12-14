Збитий Іл-76 з десантниками — генерал ЗСУ відбуде за ґратами 7 років за недбальство

https://racurs.ua/ua/n147737-zbytyy-il-76-z-desantnykamy-general-zsu-vidbude-za-ratamy-7-rokiv-za-nedbalstvo.html

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За збиття літака ІЛ-76 з десантниками у червні 2014 року поблизу Луганська відповість і генерал Збройних сил України Віктор Назаров.

Державне обвинувачення домоглося відхилення апеляції захисту генерала у справі, що розглядалася Дніпровським апеляційним судом.

Вирок залишено без змін, повідомили 14 грудня в Офісі генпрокурора. Йдеться про справу стосовно генерал-майора Назарова за фактом недбалого ставлення до військової служби (ч. 3 ст. 425 КК України).

У червні 2014 року загинуло 49 військовослужбовців ЗСУ. Розгляд справи тривав 5 років.

Апеляційний суд залишив обвинувальний вирок Павлоградського міськрайонного суду без змін. Назаров відбуде сім років позбавлення волі.

На момент трагедії Назаров очолював Штаб антитерористичної операції. Слідчі довели, що він знав про загрозу, але не організував протидії терористам і не забезпечив захист військових.

Трагедія з Іл-76 сталася у червні 2014 року на території Луганської області, коли проросійські бойовики з ПЗРК поцілили у літак ЗСУ, на борту якого перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули.