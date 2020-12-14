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Ракурс
SpaceX за рекордно короткий час запустила ракету. Фото: SpaceX у Twitter

SpaceX за рекордно короткий час запустила ракету з важким супутником (ФОТО, ВІДЕО)

14 гру 2020, 11:48
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SpaceX (Спейс Ікс), американська приватна космічна компанія Ілона Маcка, вивела на орбіту Землі супутник радіомовлення SXM-7 компанії Sirius XM.

У космос вантаж доставляла ракета-носій Falcon 9, яка до цього успішно виконала шість подібних місій. Старт ракети відбувся 13 грудня з комплексу SLC-40 в американському штатів Флорида. Цьогоріч «Спейс Ікс» запустила 25 ракет, до кінця року запланований запуск ще трьох місій. Про це повідомляє SpaceX у Twitter.

За 9 хвилин після старту «Фалькон» її перший багаторазовий ступінь, який за останні 652 дні використали всьоме, приземлився на безпілотну платформу в Атлантичному океані. Між шостим та сьомим запуском пройшло всього 54 дня, що є рекордом для SpaceX. Крім того, зазначається, що одна половина обтічника ракети нова, а другу використовували вдруге.

Сам супутник, який вже за 40 хвилин після старту вийшов на заплановану орбіту, працює належним чином.

SpaceX за рекордно короткий час запустила ракету. Фото: SpaceX у Twitter

SpaceX за рекордно короткий час запустила ракету. Фото: SpaceX у Twitter


SpaceX за рекордно короткий час запустила ракету. Фото: SpaceX у Twitter

Нагадаємо, космічний корабель Starship SN8, створений компанією SpaceX, 10 грудня розбився під час заходу на посадку. Виявилося, що посадка корабля була невдалою через малий тиск палива з малого бака на носі Starship SN8.

Джерело: Ракурс


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