SpaceX за рекордно короткий час запустила ракету. Фото: SpaceX у Twitter

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Ракурс

SpaceX (Спейс Ікс), американська приватна космічна компанія Ілона Маcка, вивела на орбіту Землі супутник радіомовлення SXM-7 компанії Sirius XM.

У космос вантаж доставляла ракета-носій Falcon 9, яка до цього успішно виконала шість подібних місій. Старт ракети відбувся 13 грудня з комплексу SLC-40 в американському штатів Флорида. Цьогоріч «Спейс Ікс» запустила 25 ракет, до кінця року запланований запуск ще трьох місій. Про це повідомляє SpaceX у Twitter.

За 9 хвилин після старту «Фалькон» її перший багаторазовий ступінь, який за останні 652 дні використали всьоме, приземлився на безпілотну платформу в Атлантичному океані. Між шостим та сьомим запуском пройшло всього 54 дня, що є рекордом для SpaceX. Крім того, зазначається, що одна половина обтічника ракети нова, а другу використовували вдруге.

Сам супутник, який вже за 40 хвилин після старту вийшов на заплановану орбіту, працює належним чином.

Нагадаємо, космічний корабель Starship SN8, створений компанією SpaceX, 10 грудня розбився під час заходу на посадку. Виявилося, що посадка корабля була невдалою через малий тиск палива з малого бака на носі Starship SN8.