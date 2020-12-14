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Ракурс
SpaceX за рекордно короткое время запустила ракету. Фото: SpaceX в Twitter

SpaceX за рекордно короткое время запустила ракету с тяжелым спутником (ФОТО, ВИДЕО)

14 дек 2020, 11:48
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SpaceX (Спейс Икс), американская частная космическая компания Илона Маска, вывела на орбиту Земли спутник радиовещания SXM-7 компании Sirius XM.

В космос груз доставляла ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила шесть подобных миссий. Старт ракеты состоялся 13 декабря с комплекса SLC-40 в американском штате Флорида. В этом году «Спейс Икс» запустила 25 ракет, до конца года запланирован запуск еще трех миссий. Об этом сообщает SpaceX в Twitter.

Через 9 минут после старта «Фалькона» ее первая многократная ступень, которую за последние 652 дня использовали в седьмой раз, приземлилась на беспилотную платформу в Атлантическом океане. Между шестым и седьмым запуском прошло всего 54 дня, что является рекордом для SpaceX. Кроме того, отмечается, что одна половина обтекателя ракеты новая, а вторую использовали второй раз.

Сам спутник, который уже через 40 минут после старта вышел на запланированную орбиту, работает должным образом.

SpaceX за рекордно короткое время запустила ракету. Фото: SpaceX в Twitter

SpaceX за рекордно короткое время запустила ракету. Фото: SpaceX в Twitter


SpaceX за рекордно короткое время запустила ракету. Фото: SpaceX в Twitter

Напомним, космический корабль Starship SN8, созданный компанией SpaceX, 10 декабря разбился при заходе на посадку. Оказалось, что посадка корабля была неудачной из-за малого давления топлива из малого бака на носу Starship SN8.

Источник: Ракурс


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