SpaceX за рекордно короткое время запустила ракету. Фото: SpaceX в Twitter

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Ракурс

SpaceX (Спейс Икс), американская частная космическая компания Илона Маска, вывела на орбиту Земли спутник радиовещания SXM-7 компании Sirius XM.

В космос груз доставляла ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила шесть подобных миссий. Старт ракеты состоялся 13 декабря с комплекса SLC-40 в американском штате Флорида. В этом году «Спейс Икс» запустила 25 ракет, до конца года запланирован запуск еще трех миссий. Об этом сообщает SpaceX в Twitter.

Через 9 минут после старта «Фалькона» ее первая многократная ступень, которую за последние 652 дня использовали в седьмой раз, приземлилась на беспилотную платформу в Атлантическом океане. Между шестым и седьмым запуском прошло всего 54 дня, что является рекордом для SpaceX. Кроме того, отмечается, что одна половина обтекателя ракеты новая, а вторую использовали второй раз.

Сам спутник, который уже через 40 минут после старта вышел на запланированную орбиту, работает должным образом.

Напомним, космический корабль Starship SN8, созданный компанией SpaceX, 10 декабря разбился при заходе на посадку. Оказалось, что посадка корабля была неудачной из-за малого давления топлива из малого бака на носу Starship SN8.