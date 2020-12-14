Ряд депутатов Верховной Рады заболели коронавирусом, фото: Андрей Нестеренко

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. В частности, случаи этого заболевания были зафиксированы среди народных депутатов.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков во время согласительного совета сегодня, 14 декабря, назвал количество народных избранников, которых поразила коронавирусная болезнь COVID-19.

По его словам, на сегодня в Раде переболели или болеют:

в аппарате парламента — 211 человек;

среди народных депутатов — 128 человек.

На сегодня болеют 21 нардеп и 55 сотрудников аппарата Рады.

Поэтому, пожалуйста, берегите себя, берегите тех, кто вас окружает, — призвал Разумков. — От каждого из нас зависит очень много.

На согласительном совете прозвучало предложение в январе 2021 года провести пленарные заседания в неделю с 25 до 29 января, после завершения запланированного на начало года жесткого карантина. До этого в течение двух недель предлагается проводить заседания в комитетах Верховной Рады.

Напомним, Разумков недавно назвал причины такой большой доли больных COVID-19 среди народных депутатов.