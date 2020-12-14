«Слуга народа» соберется вечером — о чем будут говорить

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Ракурс

Заседание президентской фракции «Слуга народа» состоится вечером 14 декабря, на котором помимо проекта бюджета на 2021 год будут рассматриваться ряд других законопроектов.

Об этом в Телеграм написал нардеп Александр Качура.

Сегодня в 18.00 в «Парковом» состоится заседание фракции, — сообщил «слуга».

По его словам, кроме государственного бюджета на следующий год, «Слуга народа» рассмотрит такие законопроекты:

№ 3087д — про Бюро экономической безопасности;

№ 4470 — по поводу противодействия коррупции;

№ 4471 — о составлении админпротоколов в отношении судей;

№ 3760 — об инвестнянях;

№ 3656 — о снижении ставки НДС для аграрных производителей;

№ 4065 — про информацию, необходимую для декларирования;

№ 3132 — об усилении полномочий Антимонопольного комитета.

№ 3014 — предложения Владимира Зеленського к закону «Про электронные коммуникации»



Также, возможно, сегодня будут рассматриваться кадровые вопросы. Но, скорее всего, они будут обсуждаться во вторник на отдельном заседании фракции, — резюмировал Качура.

Напомним, ранее стало известно, что Верховная Рада завтра, 15 декабря, вероятно рассмотрит вопрос относительно закона о спецстатусе Донбасса.