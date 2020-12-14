«Слуга народу» збереться ввечері — про що говоритимуть

https://racurs.ua/ua/n147733-sluga-narodu-zberetsya-vvecheri-pro-scho-govorytymut.html

Ракурс

Засідання президентської фракції «Слуга народу» відбудеться увечері 14 грудня, на якому крім проекту бюджету на 2021 рік розглядатиметься ряд інших законопроектів.

Про це в Телеграм написав нардеп Олександр Качура.

Сьогодні о 18.00 в «Парковому» відбудеться засідання фракції, — повідомив «слуга».

За його словами, окрім державного бюджету на наступний рік, «Слуга народу» розгляне такі законопроекти:

№ 3087д — про Бюро економічної безпеки;

№ 4470 — щодо протидії корупції;

№ 4471 — про складання адмінпротоколів щодо суддів;

№ 3760 — про інвестнянь;

№ 3656 — про зниження ставки ПДВ для аграрних виробників;

№ 4065 — щодо інформації, необхідної для декларування;

№ 3132 — про посилення повноважень Антимонопольного комітету.

№ 3014 — пропозиції Володимира Зеленського до закону «Про електронні комунікації».



Також, можливо, сьогодні розглядатимуться кадрові питання. Але, швидше за все, вони обговорюватимуться у вівторок на окремому засіданні фракції, — резюмував Качура.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Верховна Рада завтра, 15 грудня, ймовірно, розгляне питання щодо закону про спецстатус Донбасу.