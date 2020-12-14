«Слуга народу» збереться ввечері — про що говоритимуть

«Слуга народу» збереться ввечері — про що говоритимутьhttps://racurs.ua/ua/n147733-sluga-narodu-zberetsya-vvecheri-pro-scho-govorytymut.htmlРакурс
Засідання президентської фракції «Слуга народу» відбудеться увечері 14 грудня, на якому крім проекту бюджету на 2021 рік розглядатиметься ряд інших законопроектів.
Про це в Телеграм написав нардеп Олександр Качура.
Сьогодні о 18.00 в «Парковому» відбудеться засідання фракції, — повідомив «слуга».
За його словами, окрім державного бюджету на наступний рік, «Слуга народу» розгляне такі законопроекти:
№ 3087д — про Бюро економічної безпеки;
№ 4470 — щодо протидії корупції;
№ 4471 — про складання адмінпротоколів щодо суддів;
№ 3760 — про інвестнянь;
№ 3656 — про зниження ставки ПДВ для аграрних виробників;
№ 4065 — щодо інформації, необхідної для декларування;
№ 3132 — про посилення повноважень Антимонопольного комітету.
№ 3014 — пропозиції Володимира Зеленського до закону «Про електронні комунікації».
Також, можливо, сьогодні розглядатимуться кадрові питання. Але, швидше за все, вони обговорюватимуться у вівторок на окремому засіданні фракції, — резюмував Качура.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Верховна Рада завтра, 15 грудня, ймовірно, розгляне питання щодо закону про спецстатус Донбасу.