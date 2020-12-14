Низка депутатів Верховної Ради захворіли на коронавірус, фото: Андрій Нестеренко

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. Зокрема, низку випадків цього захворювання було зафіксовано серед народних депутатів.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час погоджувальної ради сьогодні, 14 грудня, назвав кількість народних обранців, яких не оминула коронавірусна хвороба COVID-19.

За його словами, на сьогодні в Раді перехворіли або хворіють:

в апараті парламенту — 211 осіб;

серед народних депутатів — 128 осіб.

Станом на сьогодні хворіють 21 нардеп та 55 співробітників апарату Ради.

Тому, будь ласка, бережіть себе, бережіть тих, хто вас оточує, — закликав Разумков. — Від кожного з нас залежить дуже багато.

На погоджувальній раді прозвучала пропозиція у січні 2021 року провести пленарні засідання у тиждень з 25 до 29 січня, після завершення запланованого на початок року жорсткого карантину. До цього протягом двох тижнів пропонується проводити засідання у комітетах Верховної Ради.

Нагадаємо, Разумков нещодавно назвав причини такої великої частки хворих на COVID-19 серед народних депутатів.