Сбитый Ил-76 с десантниками - генерал ВСУ отбудет за решеткой 7 лет за халатность

https://racurs.ua/n147737-sbityy-il-76-s-desantnikami-general-vsu-probudet-za-reshetkoy-sem-let-za-halatnost.html

Ракурс

За сбитие самолета Ил-76 с десантниками в июне 2014 года вблизи Луганска ответит и генерал Вооруженных сил Украины Виктор Назаров.

Государственное обвинение добилось отклонения апелляции защиты генерала в деле, которая рассматривалась Днепровским апелляционным судом.

Приговор оставлен без изменений, сообщили 14 декабря в Офисе генпрокурора. Речь идет о деле в отношении генерал-майора Назарова по факту халатного отношения к военной службе (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

В июне 2014 года погибло 49 военнослужащих ВСУ. Рассмотрение дела длилось 5 лет.

Апелляционный суд оставил обвинительный приговор Павлоградского горрайонного суда без изменений. Назаров отбудет семь лет лишения свободы.

На момент трагедии Назаров возглавлял штаб антитеррористической операции. Следователи доказали, что он знал об угрозе, но не организовал противодействие террористам и не обеспечил защиту военных.

Трагедия с Ил-76 произошла в июне 2014 году на территории Луганской области, когда пророссийские боевики из ПЗРК попали в самолет ВСУ, на борту которого находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и девять членов экипажа. Все они погибли.