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Ракурс
Санта-Клаус в COVID-реанимации напугал детей — скандал с социальным видео в Британии

Санта-Клаус в COVID-реанимации напугал детей — скандал с социальным видео в Британии

14 дек 2020, 12:01
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Видео с «коронавирусным» Санта-Клаусом в реанимации, где врачи оказывают медицинскую помощь, обнародовала благотворительная организация Национальной службы здравоохранения Великобритании NHS Charities Together. Этот социальный ролик напугал и огорчил детей. После волны критики организация извинилась за видео.

Видео появилось на официальный YouTube-канале NHS в начале декабря. В начале ролика пожилой мужчина с коронавирусом попадает в реанимацию. Врачи спасают ему жизнь, после чего под их контролем он идет на поправку, параллельно отвечая на большое количество писем от детей. В конце видеоролика Санта-Клауса выписывают, а одна из врачей приходит домой встречать Рождество.


После волны критики от родителей NHS убрала ролик со своего канала. Там подчеркнули, что он был предназначен для взрослой аудитории и не транслировался по ТВ. Организация принесла извинения родителям, дети которых «расстроились после просмотра рекламы».

Источник: Ракурс


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