Санта-Клаус в COVID-реанимации напугал детей — скандал с социальным видео в Британии

https://racurs.ua/n147738-santa-klaus-v-covid-reanimacii-napugal-detey-skandal-s-socialnym-video-v-britanii.html

Ракурс

Видео с «коронавирусным» Санта-Клаусом в реанимации, где врачи оказывают медицинскую помощь, обнародовала благотворительная организация Национальной службы здравоохранения Великобритании NHS Charities Together. Этот социальный ролик напугал и огорчил детей. После волны критики организация извинилась за видео.

Видео появилось на официальный YouTube-канале NHS в начале декабря. В начале ролика пожилой мужчина с коронавирусом попадает в реанимацию. Врачи спасают ему жизнь, после чего под их контролем он идет на поправку, параллельно отвечая на большое количество писем от детей. В конце видеоролика Санта-Клауса выписывают, а одна из врачей приходит домой встречать Рождество.

После волны критики от родителей NHS убрала ролик со своего канала. Там подчеркнули, что он был предназначен для взрослой аудитории и не транслировался по ТВ. Организация принесла извинения родителям, дети которых «расстроились после просмотра рекламы».