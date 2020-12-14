Фракція «Слуги народу» розгляне кадрові зміни в уряді, фото — УП

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Ракурс

Кадрові зміни в Кабінеті міністрів можливі. Про це 14 грудня на брифінгу в кулуарах верховної Ради повідомили спікер парламенту Дмитро Разумков і голова президентської партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Йдеться про окреме засідання фракції СН, яке відбудеться у вівторок. Інформацію про «кадрову фракцію» підтвердив спікер Ради.

Є два-три міністри, які мають шанси позбутися портфелів, хто саме — побачите, — розповів Разумков на брифінгу після проведення погоджувальної ради в парламенті.

Не уточнював прізвища та посади і його колега Корнієнко, хоча журналісти запитали в нього про міністра освіти Сергія Шкарлета та зміни в Міненергетики.

Ймовірно, зміни можуть бути. Буду коментувати тільки якщо будуть заяви когось про відставку, або подання прем'єра на когось, — сказав керівник президентської партії.

Корнієнко назвав чутки про відставку міністра Максима Степанова «черговою історією» про «давайте знімемо Степанова».

Проведення кадрового засідання фракції у вівторок підтвердили й інші члени СН — Ірина Верещук, Євгенія Кравчук та Олександр Качура.

«Ракурс» раніше повідомляв, що 14 грудня засідання президентської фракції буде присвячене проекту бюджету на 2021 рік і кільком інших законопроектам. Засідання відбудеться сьогодні о 18.00 в центрі «Парковий».