Винзавод «Масандра» купив олігарх із оточення Путіна. Фото: AP

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Ракурс

Винний завод «Масандра» в окупованому Криму незаконно змінив власника.

Російські окупанти продали найбільший кримський винзавод за майже 73 млн дол. Акції підприємства придбала дочірня компанія банку «Росія» — товариство «Південний проект». На аукціоні стартова ціна склала 5,3 млрд руб., але винзавод продали за 5,327 млрд руб. або майже за 73 млн дол. Ще навесні вартість «Масандри» окупанти оцінили в 10 млн дол. Така інформація з’явилася на офіційному сайті Росії для розміщення інформації про проведення торгів.

ТОВ «Південний проект» пов’язують із бізнесменом Юрієм Ковальчуком, який є найближчою людиною в оточенні російського президента Володимира Путіна. У 2017 році ця компанія вже купувала кримський завод шампанських вин «Новий світ».

Як відомо, до об'єднання «Масандра» входять дев’ять заводів первинного і вторинного виноробства, а також три самостійних заводи. У 1988 році завод занесли в Книгу рекордів Гіннеса як найбільшу скарбницю вин за їх численність та унікальність. Крім того, «Масандра» — один із найбільших підприємств України та Європи з вирощування винограду та виробництва високоякісних марочних вин.

Нагадаємо, журналісти встановили, що найбагатша людина України Рінат Ахметов продовжує контролювати туристичний бізнес в Криму, який у 2014 році анексувала Російська Федерація.