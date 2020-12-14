Винзавод «Массандра» купил олигарх из окружения Путина. Фото: AP

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Ракурс

Винный завод «Массандра» в оккупированном Крыму незаконно сменил владельца.

Российские оккупанты продали крупнейший крымский винзавод за почти 73 млн долл. Акции предприятия приобрела дочерняя компания банка «Россия» — общество «Южный проект». На аукционе стартовая цена составила 5,3 млрд руб., но винзавод продали за 5,327 млрд руб. или почти за 73 млн долл. Еще весной стоимость «Массандры» оккупанты оценили в 10 млн долл. Такая информация появилась на официальном сайте России для размещения информации о проведении торгов.

ООО «Южный проект» связывают с бизнесменом Юрием Ковальчуком, который является самым близким человеком в окружении российского президента Владимира Путина. В 2017 году эта компания уже покупала крымский завод шампанских вин «Новый свет».

Как известно, в объединение «Массандра» входят девять заводов первичного и вторичного виноделия, а также три самостоятельных завода. В 1988 году завод занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самую большую сокровищницу вин за их многочисленность и уникальность. Кроме того, «Массандра» — одно из крупнейших предприятий Украины и Европы по выращиванию винограда и производству высококачественных марочных вин.

Напомним, журналисты установили, что самый богатый человек Украины Ринат Ахметов продолжает контролировать туристический бизнес в Крыму, который в 2014 году аннексировала Российская Федерация.