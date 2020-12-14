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Ракурс
Меган Маркл неожиданно появилась на CNN — детали заявления — новости шоу-бизнеса

Меган Маркл неожиданно появилась на CNN — детали заявления (ФОТО, ВИДЕО)

14 дек 2020, 13:28
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Меган Маркл, герцогиня Сассекская, неожиданно появилась на телеканале CNN, чтобы отдать дань уважения «силе человеческого духа» и «тихим героям», которые помогают победить пандемию коронавируса. Это первое публичное появление супруги британского принца Гарри после публикации эссе в New York Times о выкидыше.

Видеоролик с герцогиней Сассекской 14 декабря был обнародован в Твиттере и на сайте CNN в разделе «Герои». В этом видео Меган Маркл поблагодарила людей, борющихся с коронавирусом. Она отметила заслуги докторов, медицинского персонала, волонтеров и простых граждан, которые заботились об окружающих во время пандемии.

Мы видим, что общественность не сидит на месте, а действует. Когда приостановили детские обеденные программы, мы видели, что наши соседи заботились о том, чтобы дети получали необходимое питание. А когда наиболее уязвимые группы и люди со слабым иммунитетом не могли покинуть свои дома, окружающие доставляли к их порогам продукты, в которых они нуждались, — отметила Маркл.


Напомним, 25 ноября Маркл опубликовала колонку в издании The New York Times, в которой призналась, что этим летом перенесла выкидыш. Герцогиня Сассекская призвала людей делиться своей болью и поддерживать друг друга.

Источник: Ракурс


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