За игру Cyberpunk 2077 вернут деньги, фото: Charlie INTEL

https://racurs.ua/n147745-geymeram-obeschaut-vernut-dengi-za-cyberpunk-2077-detali.html

Ракурс

Геймерам, недовольным недостатками долгожданного ролевого боевика Cyberpunk 2077, обещают вернуть потраченные на игру деньги.

Сообщение об этом появилось на странице в Твиттере разработчика игры — польской компании CD Projekt RED.

Так в компании отреагировали на многочисленные сообщения о проблемах с игрой на игровых консолях предыдущего поколения — Playstation 4 и Xbox One. На популярном портале Metacritic, который собирает отзывы, в том числе и о видеоиграх, рейтинг версий Cyberpunk 2077 для PlayStation 4 составляет 2,8 балла, а для Xbox One — 3,7 балла из 10 возможных. При этом версия для персональных компьютеров имеет оценку 6,9 балла.

В CD Projekt RED признали неудовлетворительной работу Cyberpunk 2077 на старых консолях и обещают исправить выявленные недостатки и сбои.

Тем, кто не хочет этого ждать, предлагают вернуть деньги за игру в соответствующих сервисах цифровой дистрибуции, где ее приобрели, или, если это коробочная версия, — в магазине.

Тех, у кого могут возникнуть проблемы с возвратом средств, призывают связаться с CD Projekt RED.

Начиная с сегодняшнего дня вы можете связаться с нами в течение недели до 21 декабря 2020 года, — отмечают в компании.



Напомним, игру Cyberpunk 2077, выхода которой ожидали восемь лет, хакеры взломали меньше, чем за сутки.