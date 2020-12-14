Чернобыльский комплекс хотят внести в наследие ЮНЕСКО. Фото: sq.com.ua

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Ракурс

Чернобыльский комплекс может попасть в мировое наследие ЮНЕСКО.

Министерство культуры и информационной политики планирует подать ЮНЕСКО до 31 марта 2021 года предварительный список, куда войдет и Чернобыльский комплекс. Об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко во время рабочей поездки на Чернобыльскую АЭС, 14 декабря сообщает «Укринформ».

Чернобыльский комплекс — многие из этих памятников можно будет законсервировать, чтобы человечество помнило, что у нас здесь произошло, — отметил министр.



Как известно, список объектов dсемирного наследия ЮНЕСКО в Украине по состоянию на 2020 год насчитывает семь объектов. Это составляет почти 0,62% от общего количества объектов мирового наследия в мире. К наследию ЮНЕСКО в Украине отнесены собор Святой Софии и прилегающие монашеские здания, Киево-Печерская лавра, ансамбль исторического центра Львова, Дуга Струве, буковые леса Карпат и древние буковые леса, резиденция митрополитов Буковины и Далмации, деревянные церкви карпатского региона Польши и Украины, Херсонес Таврический.

Напомним, накануне стало известно, что Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник добавили в базу природоохранных территорий мира The World Database on Protected Area. В заповеднике отметили, что внесение в эту базу — чрезвычайно важное событие не только для заповедника, но и всей Украины.