Чорнобильський комплекс хочуть внести до спадщини ЮНЕСКО. Фото: sq.com.ua

https://racurs.ua/ua/n147743-chornobylskyy-kompleks-kabmin-hoche-vnesty-do-spadschyny-unesko.html

Ракурс

Чорнобильський комплекс може потрапити до cвітової спадщини ЮНЕСКО.

Міністерство культури та інформаційної політики планує подати ЮНЕСКО до 31 березня 2021 року попередній список, куди увійде й Чорнобильський комплекс. Про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко під час робочої поїздки на Чорнобильську АЕС, 14 грудня повідомляє «Укрінформ».

Чорнобильський комплекс — багато з цих пам’яток можна буде законсервувати, щоб людство пам’ятало, що у нас тут відбулося, — зазначив міністр.



Як відомо, список об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні станом на 2020 рік налічує сім об'єктів. Це становить майже 0,62% від загальної кількості об'єктів cвітової спадщини у світі. До спадщини ЮНЕСКО в Україні віднесено собор Святої Софії та прилеглі чернечі будівлі, Києво-Печерська лавра, ансамбль історичного центру Львова, Дуга Струве, букові праліси Карпат та давні букові ліси, резиденція митрополитів Буковини і Далмації, дерев’яні церкви карпатського регіону Польщі та України, Херсонес Таврійський.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник додали до бази природоохоронних територій світу The World Database on Protected Area. У заповіднику наголосили, що внесення в цю базу — надзвичайно важлива подія не лише для заповідника, а й усієї України.