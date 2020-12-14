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Ракурс
За гру Cyberpunk 2077 повернуть гроші, фото: Charlie INTEL

Геймерам обіцяють повернути гроші за Cyberpunk 2077 — деталі

14 гру 2020, 13:27
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Геймерам, незадоволеним недоліками довгоочікуваного рольового бойовика Cyberpunk 2077, обіцяють повернути витрачені на гру кошти.

Повідомлення про це з’явилося на сторінці у Твіттері розробника гри — польської компанії CD Projekt RED.

Так у компанії відреагували на численні повідомлення про проблеми з грою на ігрових консолях попереднього покоління — Playstation 4 та Xbox One. На популярному порталі Metacritic, який збирає відгуки, зокрема і про відеоігри, рейтинг версій Cyberpunk 2077 для PlayStation 4 становить 2,8 бала, а для Xbox One — 3,7 бала з 10 можливих. При цьому версія для персональних комп’ютерів має оцінку 6,9 бала.

У CD Projekt RED визнали незадовільну роботу Cyberpunk 2077 на старих консолях і обіцяють виправити виявлені недоліки та збої.

Тим, хто не хоче цього чекати, пропонують повернути гроші за гру у відповідних сервісах цифрової дистрибуції, де її придбали, або, якщо це коробкова версія, — у магазині.

Тих, у кого виникатимуть проблеми з поверненням коштів, закликають зв’язатися з CD Projekt RED.

Починаючи з сьогоднішнього дня ви можете зв’язатися з нами протягом тижня до 21 грудня 2020 року, — зазначають у компанії.


Нагадаємо, гру Cyberpunk 2077, на яку очікували вісім років, хакери зламали менше, ніж за добу.

Джерело: Ракурс


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